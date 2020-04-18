في اليوم الأول.. لم شمل أسر بأمر الحظر الشامل

تقرير:محاسن احمد عبدالله

صاحب اليوم الاول من الحظر لدي عدد كبير من الأسر كثير من الإيجابيات مثل الجلوس سويا و تبادل الأفكار مع الأسرة و الاجتماع في مائدة الطعام و هي عادة اندثرت لدي الكثير من الاسر ،بجانب بعض السلبيات التي صاحبت اليوم الاول مثل تضجر البعض من التواجد لساعات طويلة في المنزل و حالة القلق و التوتر التي تكون بسبب الضغوطات المادية و أحيانا نفسية.

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(1)

(كوكتيل) أجرت استطلاع مع عدد من الأسر لمعرفة الكيفية التي قضوا بها يومهم الأول للحظر.

ابتدر الحديث الأستاذ الجامعي مجتبيء ناصر 🙁 أشعر بضيق شديد و كأنني مكبل لا استطيع الحركة و هي المرة الأولي التي ساقضي فيها ساعات طويلة داخل المنزل،موضحا (لتكسير الزمن اقضي ساعات طويلة في النت لااستخراج عدد من البحوث التي تساعدني في عملي بجانب تصفح الفيس و كتابات البوستات و هو علي غير العادة حتي لا اصطدم بأحد من أفراد الأسرة و الأيام ما زالت طويلة بيننا.)



(2)

الموظفة بوزارة المالية رويدا مالك قالت:(احمد الله كثيرا علي فترة الحظر حتي استطيع معرفة أحوال الاولاد و متابعة ما يجري في المنزل طوال فترة غيابي، بجانب الجلوس مع زوجي الذي لا التقيه إلا بعد المغرب، مضيفة (بجانب أنني أصبحت اتفنن في الطبخ و هو ما تفتقده عائلتي التي اعتادت علي الدليفري بسبب تواجدي في المكتب لساعات طويلة بالنسبة راضية تماما علي هذه الاجازة.)

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(3)

مرتضي حافظ موظف باحدي شركات البترول قال:(نحن نسكن عزابة مع مجموعة من الشباب اقضي وقتي في الحظر بلعب الكوتشينة و احيانا الشطرنج مع الشباب، بجانب عمل الوجبات بدلا من شراء الوجبات الجاهزة وقال(فترة الحظر مناسبة معي تماما عسي و لعل ينحصر الوباء و يتم تحجيم انتشاره.)

(4)

عدد من الطالبات الجامعيات اكدن بانهن يقضين فترة الحظر في تعلم الميك اب و عمل الخبائز ، وقالت إحدي الطالبات إن قرار الحظر جعلهن يكتشفن كثير من المواهب المدفونة و أنهن سعداء بفترة الحظر بالرغم من عدم التلاقي مع صديقاتهن و لكن بالنسبة لهن هذا أفضل من ان يتعرضن للإصابة بالمرض.

(6)

المهندس مصطفي خالد قال :(قضيت يومي الأول في حالة من الملل و الزهج بسبب ازعاج الأطفال و نقة الزوجة و انا شخصية هادئة لا أحب الإزعاج لذلك مهموم كيف ساقضي ما تبقي من اسابيع،مختتما (اتمني من الحكومة بان تحدد ساعات للعمل و يكون الحظر الفترة المسائية فقط.)

(7)

فيصل تيجاني صاحب محل عقارات قال: (لا استطيع إكمال كل هذه الفترة داخل المنزل لأنني متزوج اثنين يسكن في منزل واحد و مشاكل الزوجتين لا تنتهي علي الدوام لذلك لا استطيع البقاء في المنزل و انا مريض بالضغط و السكري و أن اضطررت سأضع الكرسي و أجلس أمام باب منزلي).

وأضاف : (قضيت يومي الاول ما بين مشاهدة التلفزيون والاستماع للراديو و أحيانا ألجأ للنوم لا نه يكفيني شرور ما يحدث في تلك الساعات من ازعاج و توتر.)