والي الخرطوم المكلف يصدر عدداً من الموجهات الجديدة لتطبيق الحظر الشامل

الخرطوم : السوداني

عقد والي الخرطوم المكلف يوسف آدم الضي، إجتماعاً اليوم “السبت” مع معتمدي محليات الولاية، وأعلن الوالي أن الأولوية في الوقت الراهن ستكون لمتابعة تنفيذ الإجراءات التي أعلنتها اللجنة العليا لطوارئ كورونا ، مشدداً علي ضرورة الإلتزام بتطبيق الحظر بشكل كامل دون تساهل ووضع ضوابط صارمة لمنح تصاريح المرور ، بالإضافة إلى مضاعفة الجهود لتوفير السلع الضرورية للمواطنين بمواقع سكنهم (الخبز ، الغاز ، اللحوم ، الخضروات والدواء ) ، وأصدر الوالي المكلف عدداً من القرارات شملت تفعيل المرسوم الصادر من رئيس مجلس الوزراء ، وتطبيق العقوبات التي نص عليها في مواجهة المخالفين للمرسوم ، كما تقرر إيقاف تزويد وسائل المواصلات بالوقود إتساقاً مع قرار منع حركة وسائل المواصلات ، ويشمل القرار الطلمبات المخصصة للعربات العاملة في الطوارئ ، وحظر عمل بائعات الشاي منعاً للتجمعات ، وتوجيه المساجد للإلتزام الصارم بقرار وزير الأرشاد والأوقاف ، وتشديد الرقابة في نقاط العبور للولايات ، ومنع أي نشاط تجاري أو خدمي أثناء فترة السماح ، والتي تبدأ من الساعة السادسة صباحا. وحتي الواحدة ظهراً ما عدا البقالات ومحلات الخضروات واللحوم ومراكز توزيع الغاز والصيدليات.