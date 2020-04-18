شركة سودانية تصنع جهاز لتعقيم  120شخص خلال ساعة

الخرطوم :الطيب علي

نجحت إحدى الشركات السودانية في تصنيع جهاز تعقيم يمكنه إجراء عملية التعقيم لـ120 شخص خلال ساعة للتصدى لجائحة كورونا.

وقال صاحب شركة أويل للصناعات الهندسية عادل عبد الحليم

لـ(السوداني)، إن الجهاز تمت إجازته من وزارة الصحه بعد تجريبه.

وأوضح، أن الجهاز عبارة عن ممر يمكن وضعه فى مراكز الحجر وبوابات المستشفيات ومناطق الازدحام إلى جانب مواقف المواصلات كما أنه مصنع من موارد متاحه في السودان ويحوى الجهاز حوض لتعقيم أسفل الحذاء.

ولفت إلى أنه أفضل من الأجهزة المستورده من بعض الدول خاصة من ناحية المواصفات ويقل فى تكلفته بنسبة 50٪عن المستورد ، و يعمل بشكل تلقائي بمجرد دخول الشخص وخروجه من خلال البوابات التى يتم وضع الجهاز فيها.