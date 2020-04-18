استئناف المفاوضات غداً بين الحكومة والثورية حول مسار المنطقتين

الخرطوم: إيمان كمال الدين

قررت وساطة دولة جنوب السودان استئناف المفاوضات بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية غداً الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٠م بمقر الإتحاد الأوروبي بجوبا وستكون الاجتماعات virtual meeting، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة “فيديو كونفرس”

وقال عضو التفاوض عن مسار دارفور، الناطق باسم حركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح في تصريح لـ (السوداني): إن جلسة يوم غد ستكون مخصصة لمسار المنطقتين والقضايا العالقة في المسار.

وأضاف: ستكون المفاوضات بمعدل ثلاثة ايّام في الأسبوع ( الأحد والثلاثاء والخميس).