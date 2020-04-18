الحكومة تدرس تقليص فترة السماح للمواطنين في شراء الاحتياجات

الخرطوم – السوداني

قال متحدث باسم الحكومة، إنهم يدرسون تقليص فترة السماح للمواطنين لشراء احتياجاتهم بعد دخول الإغلاق الكامل في الخرطوم حيز التنفيذ.

وقال المتحدث، فيصل محمد صالح، في تصريح، السبت: “فترة السماح ستخضع للمراجعة خلال اليوميين المقبلين”.

وأشار إلى إمكانية تقليص الزمن حال لم يؤدي إلى تقليل الانتشار الاجتماعي، مؤكدًا على أن الحكومة سوف تتشدد في تطبيق الإغلاق الكامل.

وقال فيصل إن السُلطات سوف تراجع الاستنثاءات الممنوحة للمركبات، بعد تسجيلهم تساهل كبير في مرور السيارات أمام الجسور، لتكون الاستنثاءات في حدها الأدني.

وأكد فيصل أن الحكومة لن تسمح بمرور السيارات بين الولايات سوى التي تحمل المواد البترولية والسلع التجارية.

وجدد فيصل إعلان دخول البلاد مرحلة الخطر، بعد تفشي جائحة كورونا نتيجة الانتشار الاجتماعي. وقد سجلت وزارة الصحة 34 حالة إصابة السبت، لترتفع بذلك حالات الإصابة إلى 66 حالة، بينها 10 وفيات.

وقال صالح إن عدد كبير مساجد الخرطوم استجابت لقرار صادر من وزير الإرشاد والأوقاف القاضي بإيقاف صلاة الجماعة.