وزير الصحة:(153) مليون دولار فجوة في تمويل الأدوية والمعينات

الخرطوم – السوداني

كشف وزير الصحة د. اكرم على التوم وزير الصحة عن فجوة تقدر بـ 153 مليون دولار للأدوية والمعينات الخاصة بمكافحة كورونا والأمراض الأخرى.

وقال في لقاء بتلفزيون السودان مساء اليوم السبت، “هناك فجوات في التمويل الصحي وتقديم الخدمات الأولية وتوفير المعينات الخاصة بمكافحة الأمراض في موسم الخريف والوقاية من امراض الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والامراض المعروفة بالسودان”، مشيرًا إلى ان هنالك فجوات كبيرة في التمويل الصحي، حيث جاءت جائحة كورونا لتضيف من متطلبات التمويل الصحي للبلاد، موضحًا ان هنالك حوجة ماسة لاستيفاء التمويل للعمل الصحي بالبلاد بنسبة تقدر بـ 50% لتغطية فترة 6 أشهر من العام الحالى.

و قال التوم، إن الكوادر الصحية ليست لها الحماية الوقائية الكافية، مؤكداً سعي الوزارة لتأمين وحماية جميع الكوادر الصحية ليؤدوا دورهم المنوط بهم وتغطيتهم بالتامين الصحي وأسرهم، مشيرًا الى أن الوقت حان لتبني الدولة حمايتهم، وتغطية جميع الكوادر الصحية في جميع انحاء السودان وزيادة تمويل صندوق التامين الصحي، بجانب امكانية الاستقطاع من مرتباتهم للمساهمة في حمايتهم وأسرهم من الامراض.

وأشاد بما اقرته وزارة المالية لزيادة الحد الأدني للأجور، منوها إلى زيادة الحد الأدنى للأجور للكوادر الصحية ضمن ميزانية الدولة خلال هذا الشهر.