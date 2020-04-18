بعد أدائها القسم .. اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية تتخذ عددا من القرارات

الخرطوم- السوداني

قال مقرر اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية عمر مانيس، إن اللجنة اقرت مراجعة السجل الضريبي لكل الشركات الخاصة بالبلاد بالإضافة لمراجعة عمل شركات الاتصالات والنظر في مدى مساهمتها في الاقتصاد إيجابا او سلبا.

و أضاف في تصريحات صحفية عقب إجتماع اللجنة اليوم، أن اللجنة وجهت بنشر قوات مشتركة تحت قيادة موحدة لمكافحة التهريب وانشاء فريق عمل من كل الأجهزة لرصد وملاحقة المتعاملين بالعملة وتهريب الذهب من خلال انتهاج وسائل تكنولوجية حديثة، فضلاً عن أنها وجهت بتوفير كافة احتياجات موسم الحصاد من مواد بترولية و احتياجات الموسم الصيفي.

و قررت اللجنة ضم وزير الزراعة للجنة لأهمية الوزارة فيما يلي الحصاد للموسم الشتوي الوفير والتحضير مبكرا للموسم الصيفي.

و كشف مانيس عن اقرار اللجنة فكرة انشاء صندوق استثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني بجانب صندوق سيادي، والسماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الجازولين في قطاع النقل والذهب والتصنيع على ان يتم الاتفاق على هامش ربح مقبول ومتوافق عليه بين الحكومة وتلك الشركات.

وأشار مقرر اللجنة الى ان مؤشرات نجاح اللجنة برزت في انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي من 145-146 جنيه سوداني بعد اول اجتماع للجنة يوم 16 ابريل الى 135-136 جنيه في اليوم التالي ليواصل الانخفاض الى ما دون 120 اليوم.