بالفيديو التعايشي: لم نستطيع محاكمة رموز النظام السابق مع أننا واضعنهم في السجن، كما لم نستطيع إعادة الاموال المنهوبة

الخرطوم: ابومهند العيسابي

قال عضو مجلس السيادة في السودان “محمد حسن التعايشي” بعد عام من الثورة لم نستطيع محاكمة رموز النظام السابق مع أننا واضعنهم في السجن، ولم نستطيع ارجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة البلد على الرغم من أننا أنشأنا قانون، وفوضنا لجنة تعمل على مستوى قومي في إزالة التمكين وإعادة الأموال المنهوبة، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”.

وأضاف ” التعايشي” خلال مقابلة بالتلفزيون القومي مع بعض قادة الحرية والتغيير، الناس كانوا يتصوروا العقبة الاساسية في نهضة البلد كان النظام السابق، وهذا فيه تبسيط لطبيعة الأزمة في السودان.

مردفاً أن النظام السابق كان مظهر من مظاهر الأزمة التاريخية في السودان، معظم من كان يتصور أن النظام السابق هو السبب الرئيسي في تدهور الاوضاع الاقتصادية والسياسية وغيرها في البلد، غير راضين إلى حد كبير عن السنة الاولى من تاريخ الثورة.

وقال “التعايشي” كنا جزء من الحركات الآن أصبحنا جزء من اتخاذ القرار، كنت اتصور كعدد كبير من الناس تحقيق السلام وانهاء جذور الحرب في البلاد، ولكننا بكل صراحة لم نستطيع من تحقيق سلام شامل نوقف الحرب ونعيد النازحين واللاجئين ونوقف القتل والانتهاكات التي تتم في مناطق النزاعات لم نستطيع ذلك، ولكننا نتفق بأننا نعمل على تحقيق ذلك.