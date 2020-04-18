” مفرح ” ينفي نفياً باتاً إصدار توجيه إلى لجان المقاومة بحسم أئمة المساجد

الخرطوم: ابومهند العيسابي

نفى وزير الشئون الدينية والأوقاف السودانى “نصر الدين مفرح” مساء السبت، نفياً باتاً ان يكون قد أعطى أوامر إلى لجان المقاومة بالأحياء بإيقاف أئمة المساجد عن الصلاة كما تداول.

وقال “مفرح” : ” تناقلت الأسافير تصريحاً مزوراً يعرف من صياغته كاتبوه، وأقول: أنني لم أصدر إطلاقاً توجيها أو أمراً للجان المقاومة بحسم أئمة المساجد كما قيل”.

وأضاف مفرح: فهم إخوتهم وآباؤهم وذويهم، المهم في الأمر أن مثل هذه التغريدات مآربها معلومة ولا تخفي علي فطنة القارئ، دونكم حساباتي الرسمية وهي المصدر الموثوق الذي طالما خاطبتكم عبره وكذلك قنوات وزارتنا المختلفة”.

مردفاً: ” جان المقاومة لن تكون أداة مدجنة تستخدم في أيادي أي عابث لأنها جهة ينبغي لها الإستقلالية وهي التي توجهنا نحن متى ما رأت في مسيرتنا إعوجاجاً أو حياداً عن المبادئ، ولكل صاحب غرض أردد مع القائل: صدق الصِّدق الأمَانَة وأكذب الكذب الخيانة،ومن يروجون لهذه الأكاذيب خانوا الله والوطن.

وختم مفرح عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: ” هذا ويأتي تشديدي المكرر للإلتزام بتوجيهات حكومتكم لتلافي هذا الطاعون الذي يستشري في بلادنا”.