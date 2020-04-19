العالقون بمصر يهددون بالتصعيد ويمهلون الحكومة حتي مساء اليوم.

الخرطوم: هالة حمزة

قررت مجموعة من العالقين إعطاء الحكومة السودانية مهلة تنتهي مساء اليوم الأحد، لقبول مبادرة عصام الشيخ الخيرية التي قدمها بصورة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك الاسبوع الماضي، وتتضمن الحجر الصحي تحت الحراسة لعدد (ألفي) عالق من الأصحاء في مزرعته خارج العاصمة مع تكفله بكامل المستلزمات المعيشية لمدة اسبوعين، أو البدء في إجراءات تصعيدية في خمس مسارات، أبرزها:

تنظيم وقفة احتجاجية كبيرة لأهالي العالقين وأصدقائهم في السودان أمام مجلس الوزراء، وتقديم مذكرات إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الدولية، مرفقة بالمواد الوثائقية لأزمة السباعية الإنسانية وما صاحبها من وقائع في السباعية وأسوان والقاهرة، مع تكثيف الإعلام المرئي في ظل غياب نشطاء حقوق الإنسان طيلة الفترة الماضية، إضافة إلى التواصل مع مكاتب المحاماة الدولية ضمن مشروع طلب (تعويضات الأسر السودانية) أسوة بالأسر الأمريكية على الضرر المعنوي والمادي والصحي والنفسي الذي أصابها من جراء القرار المفاجئ للحكومة السودانية، والذي يخالف الدستور السوداني والوثيقة الدستورية وكذلك المادة ١٣ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.