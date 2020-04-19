المجلس التشريعي ينظر في مشاريع قوانين الثلاثاء المقبل

الخرطوم – السوداني

ينظر المجلس التشريعي “مجلسي السيادة والوزراء في اجتماع مشترك”، في مشاريع قوانين، تأجل إقرارها خلال الفترة الماضية.

وقالت الآلية المشتركة بين الشركاءالثلاث، في تعميم صحفي، الأحد، لقد تم إعداد مشروع قانون الإصلاح القانوني والعدلي، الذي يتوقع أقراره الثلاثاء المقبل.

وتوافق ممثلي مجلسي السيادة والوزراء، وممثلي وزارة العدل والجهاز القضائي والنياية العامة واللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير، على مسودة مشروع القانون، وفقًا للتعميم.

ومنحت الوثيقة الدستورية سلطات المجلس التشريعي إلى حين قيامه، إلى اجتماع مشترك يضم مجلسي السيادة والوزراء.

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