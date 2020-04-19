لجنة لتكوين المجلس التشريعي وقانون لإصلاح الخدمة المدنية

الخرطوم- السوداني

أعلنت الآلية المشتركة بين شركاء الحكم، عن تكوين لجنة لتكوين المجلس التشريعي، المرتقب إعلانه في 9 مايو المقبل.

وقالت الآلية، في تعميم صحفي، الأحد، إن اللجنة الخاصة بتقييم أداء الفترة الانتقالية ستعقد أولى اجتماعاتها اليوم، لوضع تقييم موضوعي لسير عمل مؤسسات السلطة الانتقالية خلال الأشهر الماضية ورفع توصيات للجهات ذات الصلة بغرض تطوير الآداء وتجويده.

وتوقعت الآلية فراغ لجنة إصلاح مفوضية الخدمة المدنية، من مراجعة آليات التعيين في الوظائف الحكومية، خلال الاسبوع الجاري، بجانب فراغها من صياغة مشروع قانون لإصلاح الخدمة المدنية.