شعبة موزعي وكلاء الغاز:  الوزارة والشركات سبب أزمة الغاز

الخرطوم : عبير جعفر

قال مسؤول بشعبة موزعي وكلاء الغاز، إن توزيع الغاز بميادين الأحياء، ضعاف من حدة الازمة.

وأشار إلى أن الشركات ووزارة الطاقة، غير قادران على توفير وسائل لنقل الغاز وتوزيعه بالميادين، مما تسبب في معاناة المواطنين وتجمعهم بالشوارع تحت الشمس دون جدوى وتحملهم تكلفة الترحيل.

وقال الأمين العين للشعبة، فضل يس، لـ”السوداني”، الأحد: حل أزمة الغاز ستنتهي ببيعه عبر الوكلاء بالاحياء، منوهاً الى المواطنين تعرضو إلى ضرب ونهب بسبب الغاز بالميادين، وتم إغلاق طريق الجيلي الخرطوم وتعرض سواقين الوكلاء للضرب وأخذ الغاز بالقوة وسرقة الاسطوانات.