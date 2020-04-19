مكافحة المخدرات تفكك شبكات إجرامية تُهرب البنقو

الخرطوم : ايات فضل

قالت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنها وضعت حد لنشاط إجرامي لعدد7 من أفراد الشبكات، ضُبط بحوزتهم عدد27057 قندول بنقو متخذة إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين.

وأشار مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء شرطة حقوقي سامي حامد حريز، في بيان، وصل لـ”السوداني”، الأحد، إلى ان الإنجازات تأتي ضمن خطط الادارة الرامية لتجفيف بؤر التداول غير المشروع للمخدرات والموثرات العقلية، مشيراً الى أن إدارته شنت حملات واسعة علي أماكن تجار ومهربي المخدرات والسموم.

و أضاف: “تمكنت الإدارة بولاية جنوب دارفور من الايقاع بمتهمين اثنين وضبطت بحوزتهما عدد24782قندول بنقو وعدد1مدفع كلاشنكوف، بمنطقة بنقو”.

وأكد اتخذهم إجراءات ضدهم، بتدوية بلاغ تحت المادة 26اسلحةوالمادة 15/أ من قانون المخدرات والموأثرات العقلية لسنة 1994 بقسم مكافحة المخدرات بمدينة نيالا وبولاية جنوب كردفان وبناءا على معلومات دقيقة.

وأضاف: “نصبت الإدارة كمينًا ناجحاَ أسفر عن انهاء مغامرات متهم، ضبطت بحوزته عدد1925قندول بنقو وذلك بنقطة تفتيش البوابة بمحلية ابو جبيهة، و تابع اتخذت إجراءات بلاغ بقسم شرطة ابو جبيهة المدينة تحت المادة 15/أ”.

وقال مدير الادارة، تمكنت فرق ميدانية بولاية نهر النيل وبناءا على معلومات دقيقة، من الايقاع بعدد4من أفراد شبكة إجرامية أثر كمين محكم بنقطة تفتيش العوتيب وضبطت بحوزتهم عدد 350قندول بنقو و إتخذت إجراءات بلاغ تحت المادة 15/أ بقسم شرطة شندي

وأكد اللواء حريز، تصميم ومقدرة إدارته على تجفيف منابع تخزين وتهريب المخدرات والسموم وتفكيك الشبكات الإجرامية، منوهاً الى أن خطورة التداول غير المشروع للمخدرات على الاقتصاد الوطني وعلى الصحة العامة.