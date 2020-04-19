تراجع كبير فى أسعار العملات الأجنبية والدولار يسجل 120 جنيها

الخرطوم :الطيب علي

سجلت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي تراجعا ملحوظا خلال تداولات بداية الأسبوع فى وقت أحجم فيه التجار عن عمليات البيع والشراء.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا ل السوداني فإن سعر البيع للدولار سجل 120 مقارنة ب 130جنيها الخميس فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 28 جنيها

فيما سجل سعر البيع لليورو 130جنيها .

وعزا المتعاملون تراجع أسعار العملات الأجنبية إلى فرض حظر التجوال على الخرطوم إلى جانب عودة نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو ( حميدتي) لرئاسة اللجنة الاقتصادية ما أثار مخاوف تجار العملة بإنفاذ رئيس اللجنة الاقتصادية إجراءات عقابية في مواجهتهم.

وتوقع المتعاملون مزيدا من الانخفاض في اسعار العملات الأجنبية خلال الأيام المقبله.