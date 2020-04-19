بنك الخرطوم التمويل العقاري

تراجع كبير فى أسعار العملات الأجنبية والدولار يسجل 120 جنيها

الاقتصاد
By alsudani 170 0

الخرطوم :الطيب علي

سجلت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي تراجعا ملحوظا خلال تداولات بداية الأسبوع فى وقت أحجم فيه التجار عن عمليات البيع والشراء.
وطبقا لمتعاملين تحدثوا ل السوداني فإن سعر البيع للدولار سجل 120 مقارنة ب 130جنيها الخميس فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 28 جنيها
فيما سجل سعر البيع لليورو 130جنيها .
وعزا المتعاملون تراجع أسعار العملات الأجنبية إلى فرض حظر التجوال على الخرطوم إلى جانب عودة نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو ( حميدتي) لرئاسة اللجنة الاقتصادية ما أثار مخاوف تجار العملة بإنفاذ رئيس اللجنة الاقتصادية إجراءات عقابية في مواجهتهم.
وتوقع المتعاملون مزيدا من الانخفاض في اسعار العملات الأجنبية خلال الأيام المقبله.

alsudani
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