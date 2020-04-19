أطھر الطاھر یصدم الإسماعیلي بشرط تعجیزي

الخرطوم: السوداني

دخل مسؤولو النادي الإسماعیلي في مفاوضات جادة

مع أحد نجوم فریق الھلال السوداني، أملا في ضمھ

خلال فترة الانتقالات المقبلة. وأكد مصدر مسؤول

داخل الإسماعیلي في تصریح أن النادي تفاوض مع

الظھیر الأیمن للھلال السوداني، أطھر الطاھر، إلا

أن اللاعب وضع شرطا تعجیزیا للموافقة على التوقیع

للدراویش وأوضح: “الطاھر طلب الحصول على

ملیون دولار، وھو مقابل مبالغ فیھ، وبالتالي یبدو أن

الأمور تسیر في طریق مسدود، إذا تمسك اللاعب

بھذا المبلغ .”

الجدیر بالذكر أن أطھر الطاھر ینتھي تعاقده مع نادي

لأي ناد مجانا. الھلال السوداني بنھایة ھذا الموسم، ویحق لھ التوقیع