عضو مجلس المریخ المستقیل یكشف لـ( السوداني) معلومات جدیدة عن فقدان مخالصات الأجانب

الخرطوم : السوداني

قال عضو مجلس المریخ شمس الدین الطیب، إن

واقعة فقدان المخالصة التي جرت مع اللاعب دونو

كوكو لیست الأولى.

وأشار عضو مجلس المریخ المستقیل إلى أن مجلس

الإدارة وفي جمیع القضایا السابقة التي قام بمعالجتھا

مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفیفا) فقد النسخ

الأصلیة من المخالصات التي جرت مع عدد من

طائلة في إطار التسویات التي تتم. اللاعبین الأجانب وھو الأمر الذي یكلف النادي مبالغ

وحمل عضو مجلس المریخ المستقیل، الأمانة العامة

في المقام الأول مسؤولیة ما یحدث باعتبارھا

منظومة عمل إداري یتبع لھا بصورة مباشرة المكتب التنفیذي والموظفین.

وكشف عضو المجلس المستقیل النقاب عن نقطة

جوھریة وھي أن الرابط بین اللاعبین الأجانب الذین

یشتكون المریخ بطرق ملتویة ھو شخص واحد في

كل الحالات السابقة وھو مقرر لجنة أوضاع اللاعبین

وتسلیمھ المبالغ المالیة وإكمال التسویة معھ. أبوبكر مصطفى، حیث یتم مطالبتنا بالجلوس معھ

وعاد شمس الدین الطیب بذاكرتھ إلى الوراء وقال إن

المكتب التنفیذي تم اختراقھ في عھد لجنة التسییر

حیث دخلت مجموعة من المشجعین وغیرھم وتم

مستندات مھمة بداخلھ آنذاك. استلام المكتب لحوالي (10 (أیام رغم وجود

ونادى شمس الدین الطیب بضرورة السعي لأجل

كشف الخیوط والشبكات المتورطة في ھذا العمل

ومازال یدفع ثمنھ حتى اللحظة. الذي تضرر منھ المریخ كثیراً طیلة الفترة الماضیة

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