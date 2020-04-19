مقترح جدید لحل أزمة تعلیق النشاط الكروي بالسودان

الخرطوم : السوداني

دفع مدرب نادي مریخ الفاشر، الكابتن محسن سید بمقترح عاجل إلى لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني

لكرة القدم یقضي بإقامة دورة للستة فرق الأولى في

بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم وذلك من أجل

القادم. اختیار أربعة منھا للتمثیل الخارجي خلال الموسم

وقال محسن سید في تصریح لـ(السوداني) إن الحدیث

عن إلغاء بطولة الدوري الممتاز أمر غیر معقول، لجھة أن بعض الأندیة تتضرر منھ، مشیراً إلى أنه

مثلاً في مریخ الفاشر قدموا مستویات فنیة متمیزة

ھو دراسة المقترح الموضوع. أھلتھم للمنافسة على المراكز الأولى وبالتالي الأفضل

وأشار محسن إلى أن مقترح إقامة دورة لأصحاب

یتم من خلالھا اختیار الممثلین للمشاركات الخارجیة. المراكز الستة الأولى في المنافسة، من دورة واحدة

وبحسب مدرب السلاطین فإن الجزاء الثاني من

المقترح یتمثل في إلغاء الھبوط لفرق الدوري خلال

ھذا الموسم، مع إیجاد معالجات لبقیة المنافسات

الأخرى.