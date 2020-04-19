في الیوم الثاني محلات تجمیل ومطاعم تكسر الحظر الشامل وتفتح أبوابھا

تقریر: تفاؤل العامري

رغم التحذیرات بالعقوبات الرادعة لكل من یخالف

قرار الحظر الشامل فتحت المطاعم ومحلات التجمیل

وصالونات الحلاقة أبوابھا أمام المواطنین الذین

الإصابة بفیروس الكورونا . یمارسون حیاتھم دون خوف أو حذر من مغبة

(1)

الشارع الرئیسي لمنطقة أبو سعد الفتیحاب والذي یمتد

إلى ما بعد الصالحة وما جاورھا من أحیاء فتحت

معظم المحال التي لم یتم استثناؤھا أبوابھا أمام

الجمھور الذي یتعاطى مع أمر الحظر بطریقة تنم عن

جھل الكثیرین بخطورة الأمر.

أبدى عدد من المواطنین استیاءھم من اللامبالاة التي

الجھات المختصة بضرورة الالتزام بالحظر الشامل. یتعامل بھا أصحاب تلك المحال ورفضھم لقرار

(2)

محل صاحب حلویات ذاع صیتھ بأرجاء الولایة

رفض الحدیث لكوكتیل لافتاً إلى أنھ لن یلتزم بقرار

الحظر ولن یغلق المحل الذي یعتبره مصدر دخلھ

بشكل كبیر في المعیشة. الوحید بالإضافة إلى العمالة التي تعتمد أسرھم علیھم

حاجة آمال تعمل بمحطة الشقلة في بیع الشاي

والطعام تأتي یومیاً من أحد أحیاء أم بدة قالت في

حدیثھا لكوكتیل(الأعمار بید الله ومافي زول بمنعني

شغلي) ثم أشاحت بوجھھا بعیداً ملبیة طلبات زبائنھا.

(3)

أفراد لجان المقاومة بأحیاء منطقة الفتیحاب طالبوا

الجھات المختصة بضرورة التعامل بحسم مع أصحاب

المحلات غیر المستثناءة وحتى التي تم استثناؤھا ظلت

تعمل إلى ما بعد ساعات السماح لافتین إلى أن التھاون

من الجھات المختصة سیؤدي إلى فشل الحظر الشامل

والذي یؤدي بدوره إلى المساعدة في انتشار الفیروس.

أصحاب المركبات العامة رغم صدور قرار مؤخراً

بعدم مدھم بالوقود للحد من تحركاتھم إلا أنھم ما زالوا

المعتاد. یضربوا بالقرارات عرض الحائط ویمارسوا عملھم