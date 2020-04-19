بلوبلو ترفض المشاركة في البرامج التلفزیونیة استیاءً من الوضع الاقتصادي

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

أكدت الفنانة حنان بلوبلو عدم مشاركتھا في أي برامج

تلفزیونیة أو إذاعیة منذ فترة طویلة وذلك لاستیائھا من

الأحوال والظروف المعیشیة السیئة التي یعیشھا

المواطن، موضحة لـ(كوكتیل):(منذ أن تشرق شمس

الصباح تبدأ معاناتنا مع صفوف الخبز والوقود والغاز

حتى نستطیع توفیر احتیاجاتنا الیومیة، بجانب

مواجھة موجة الغلاء في الأسواق والأسعار المرتفعة

یومیاً الأمر الذي جعلني أشعر بالاستیاء و رفضت

تسجیل أي برامج تلفزیونیة وأبرزھا اعتذاري عن

تسجیل برنامج (أمنا حواء)، وقالت (أتمنى أن ینصلح

حال البلد والمواطنین ویعم الرخاء السودان.)