بلاغ جنائي ضد شقیق فنان تسبب بإلغاء حلقة في (أغاني وأغاني)

الخرطوم : أبوسعاد

شرع المنتج والمنسق ببرنامج (أغاني وأغاني) ھیثم

السید في فتح بلاغ جنائي بالقسم الجنوبي بأمدرمان

ضد شقیق مطرب ببرنامج (أغاني وأغاني). وذلك ھاتفیة. احتفظ الشاكي بتسجیل لھا لتقدیمھ للنیابة.. للتھدید الذي تلقاه ھیثم من شقیق الفنان عبر مكالمة

وعلمت (السوداني) أن منسق البرنامج كان قد وجھ

المطرب عدة مرات في البروفات قبل التسجیل إلا أنھ

رفض الانصیاع ما دفع المنسق لطرده في إحدى

البروفات.

لكن المطرب (المثیر للجدل) ظھر في تسجیل حلقة

العید وجلس في مقعد مخصص لأحد قدامى فناني

البرنامج وسجل أغنیة لا علاقة لھا بالعید. ما أدى

لغضب الفنان الكبیر ومغادرتھ للأستدیو.

وأدى ھذا التصرف لتدخل إدارة القناة بحذف

تسجیل تلك الحلقة التي تم تسجیلھا للعید وتم تحدید

زمن آخر لإعادة التسجیل.