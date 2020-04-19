220 مليون جنيه تكلفة برنامج رمضان بولاية النيل الأزرق

الخرطوم : رحاب فريني

أوضح أمين ديوان الزكاة بولاية النيل الأزرق فيصل حسن آدم أن تكلفة برنامج شهر رمضان (فرحة الصائم) بلغت 220 مليون جنيه يستفيد منها عدد 66،000 فقير عبر المحور الأفقي والرأسي والمحور الدعوي، موضحاً أن المحور الأفقي يتمثل في كرتونة فرحة الصائم لعدد 40،000 أسرة ومحمور إطلاق سراح نزلاء السجن لعدد 16نزيلاً بتكلفة 1،366،000 جنيه وتجري الدراسات لإطلاق سراح عدد عشرة آخرين، إضافة إلى برنامج الراعي والرعية بمبلغ 2،500،000 اوبرنامج فرحة العيد بجانب محور المشروعات المخرجة من دائرة الفقر، قال فيصل إن لجان الزكاة التي تمت إعادة هيكلتها عبر جمعيات عمومية واختيار مباشر من المجتمع بإدخال عناصر جديدة من لجان المقاومة والخدمات والتغيير ستبدأ عملها بتوزيع كرتونة فرحة الصائم .