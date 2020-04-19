حكومة النيل الأبيض إجراءات لضبط وتوزيع الغاز

النيل الأبيض: سوسن محمد عثمان

أصدر والي ولاية النيل الأبيض المكلف يوسف آدم الضي قراراً بتنفيذ ضوابط توزيع الغاز وقال إن الوارد من الغاز حق لكل مواطني الولاية أيا كان موقع المستودع ويتم توزيعه بعدالة حسب الكثافة السكانية وأصدر القرار رقم ٢٩ لسنة 2020 م الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٥م الذي ينص على منع البيع المباشر للغاز للمواطنين من المستودع ويتم ضبط الوارد من الغاز وتوزيعه عبر اللجان المشكلة لهذا الغرض من الأجهزة الأمنية ولجان المقاومة وألزم القرار وكلاء المستودعات بتنفيذ توجيهات وضوابط لجنة الإشراف والإدارة العامة والنقل العام للبترول ودعا إلى ضرورة إلتزام وكلاء المستودعات بالأوزان القانونية للاسطوانة ١٢/٥ كيلو والأسعار المجازة ووجه القرار إدارة النقل العام والبترول التنسيق مع الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة لتأمين المستودعات قبل وأثناء تفريغ الوارد من الغاز وتوزيعه ووجه كافة الأجهزة الأمنية عدم تعبئة إسطواناتهم الخاصة من المستودع مع ضمان تخصيص من الوارد لمقابلة احتياجات المؤسسات الحكومية والنظامية ودعا إلى مراقبة ورصد أي مخالفات أو محاولة للتلاعب في الحصص والتوزيع واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاربة السوق الأسود أو التسريب لولايات الجوار ووجه القرار إدارة النقل العام والبترول والأجهزة الأمنية المختلفة بالولاية اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتنفيذ.