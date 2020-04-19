تفاقم أزمة الوقود خلال اليوم الثاني لحظر التجوال

الخرطوم : الطيب علي

تفاقمت أزمة الوقود بشكل غير مسبوق خلال اليوم الثاني من دخول الحظر الذي فرضته السلطات للتصدي لجائحة كورونا.

واصطفت مئات السيارات امام محطة الخدمة العامة بالوقود التجاري والمدعوم فيما خلت بعض المحطات من الوقود بالكامل خاصة الجازولين.

وقال صاحب إحدى المحطات ببحري النَور أحمد لـ (السوداني) إنهم تلقوا إخطاراً من شركة قابكو بالتوقف لجهة فرض السلطات إجراءات بوقف مركبات المواصلات من التزود بالوقود.

وقالت وكيل محطة أويل ليبيا الخرطوم جنوب فتحية محمد لـ (السوداني) إن هناك نقصاً في حصص الوقود وأشارت إلى أنهم لم يتلقوا أي وقود منذ يومين وأن

هناك صعَوبات كبيرة في توفير الجازولين مشيرة

إلى أنها تتابع مع عدد من الشركات لتوفير الوقود لكنها لم تتمكن حتى الآن من توفيره وأضافت هناك عدد من الشاحنات المحملة بالبضائع للولايات خاصة دارفور متوقفه أمام المحطة منذ عدة أيام دون حصولها على الوقود.

وأبدى عدد من أصحاب المركبات استياءهم من عدم توفر الوقود خاصة الجازولين مشيرين إلى أنهم يمضون عدة ساعات ولايحصلون على الوقود داعين إلى مراجعة النقص الحاد في المواد البترولية.