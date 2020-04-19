البرهان: لن نسمح باختراق القوات النظامية

الخرطوم – السوداني

قال رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أنهم لن يسمحوا باختراق القوات النظامية.

وجدد البرهان على أن المنظومة الأمنية في البلاد تعمل على قلب رجل واحد، مشيرًا إلى عدم السماح لأي جهة تشكك في قومية وولاء القوات النظامية للبلاد.

وقال البرهان، الذي تحدث أمام لقاء تنويري ضم قادة القوات النظامية، الأحد: “من يرجون الشائعات ضد القوات، هدفهم الحيلولة دون قيام هذه القوات بأي أدوار إيجابية في صالح البلاد”.

وحضر اللقاء التنويري، وفقًا لبيان صادر عن الإعلام العسكري، جميع أعضاء المكون العسكري في المجلس السيادي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة والمديرين العامين لمنظومة الصناعات الدفاعية، إضافة إلى كل القادة العسكريين برتبة الفريق لقوات الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة.

ويأتي التنوير في أعقاب أحاديث تتحدث عن وجود خلافات بين قادة الجيش والدعم السريع، وتسريبات عن الإعداد لانقلاب عسكري بإيعاز من النظام البائد.

وقال البرهان إن القوات النظامية ستظل على عهدها في حماية الثورة والبلاد.

وأشار إلى أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة، تتطلب العمل بشكل مشترك، لمجابهة الضائقة الاقتصادية والمعيشية والظروف الصحية.

وأكد البرهان على أن القوات سوف تعمل على تنفيذ التدابير الصحية، الصادرة من وزارة الصحة، لمنع تفشي وباء كورونا على نطاق واسع.