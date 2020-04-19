الحزب الشيوعي يتبرأ من بيان ينتقد رئاسة حميدتي للجنة الاقتصادية

الخرطوم – السوداني

تبرأ الحزب الشيوعي من بيان، نُسب للحزب وانتشر على نطاق واسع، انتقد فيه رئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي، اللجنة الاقتصادية الطارئة.

وقال الحزب في بيان، وصل لـ”السوداني”، الأحد: “نعلن عدم علاقتنا بهذا البيان ولا بالجهة التي أصدرته، ونرفض هذا الأسلوب الجبان الذي يسعي لتمرير خط وأجندة جهة فاقدة للإخلاق والشجاعة”.

ووصف الحزب الجهة التي نسبت لهم البيان بأنها فاقدة للنضج السياسي وعدم احترام الذات.

وقال أن هذا النهج يشبه ممارسات الأنظمة الديكتاتورية وأجهزتها الأمنية تجاه الحزب، من خلال أحداث بلبلة حول خطه السياسي وتحالفاته الراسخة.

وأضاف: “مهما اجهدت هذه الجهات في أحكام التزوير إلا أنها تظل عاجزة عن تحقيق أهدافها المشينة، لأن مواقف الحزب واضحة ومعلنة”.