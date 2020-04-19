شاهد صورة مؤثرة لامراة سودانية في صفوف “غاز الطهي” تعيد للسودانيين كلمات هلاوي “حاجة آمنة اتصبري”

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

أعاد مشهد امرأة سودانية تفترش الأرض وتتوسد حجارة تحت حر الشمس الساطعة، تنتظر دورها في صفوف غاز الطهي اليوم الأحد بالعاصمة السودانية الخرطوم، اعادت كلمات أغنية حزينة للشاعر السوداني الشهير “عبد الوهاب هلاوي”.

وتقول الاغنية التي أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلماتها تعليقاً على الصورة المؤثرة.

حاجة آمنة أصبرى

عارف الوجع فى الجوف شديد

عارفك كمان ما بتقدرى

اصبرى .. اصبرى

والله على الزمن الحجر

المابى بالصبر اتكرى

ولاقت الصورة تفاعلاً واسعاً بمنصات التواصل في السودان، تأثراً بحال المرأة التي تبدو “مُسنة” واضطرارها أن تتوسد الحجارة وتفترش الأرض في حر الشمس من فرط الرهق والتعب.

وتعيش العاصمة السودانية الخرطوم وولايات السودان أزمات متفاقمة في الخبز والوقود وغاز الطهي الذي تمتد صفوفه بحسب مقاطع فيديو نشرها هواة على مواقع التواصل الإجتماعي إلى آلاف الأمتار .