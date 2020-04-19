وزير الشؤون الدينية يُطالب بالإلتزام بفتوى إغلاق المساجد

الخرطوم- السوداني

دعا وزير الارشاد والأوقاف المواطنين إلى الإبتعاد عن التجمعات بالمساجد أوغيرها والإلتزام بفتوى إغلاق المساجد لمدة 21 يوماً وهى المدة التي حددتها وزارة الصحة حفاظاً على الأوراح و درءً لتفشي فيروس “كورونا.

وقال وزير الإرشاد و الأوقاف، نصر الدين مفرح في خطاب موجه لأئمة المساجد وقادة الكنائس اليوم “الأحد”، إن فتاوينا لا نبنيها إلا على رأي جهات الإختصاص وهي الإدارة الصحية الموجودة على مستوى البلد والتي أكدت أنتشار فيروس “كورونا”ونحن ندعو إلى اغلاق المساجد منعاً للتجمعات وينبغي أن نستثمره كدعوة لجهة أن الدين الإسلامي مبني على العلم والمعرفة وأن حجتنا مبنية على الحجة العلمية

ودعا مفرح الى الأخذ بالأسباب وهو عدم التواجد في التجمعات والأماكن المختلطة، لافتًا إلى أن المحافظة على النفس مقدمة على المحافظة على الدين.

وقال مفرح “أيها الدعاة والوعاظ لا تلقوا بهؤلاء الناس إلى التهلكة أنتم مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل والله سائلاً كل راع عن ما استرعاه أحيوا سنة النبي والذي قال ما معناه “قل في الآذان صلوا في بيوتكم ” وذلك بسبب الخوف من الطين والوحل وليس مرض فتاك مثل “كورونا” وأضاف “حوجتنا الماسة هي أن نبيّن للناس خطورة هذا المرض ونحافظ على هذه الأنفس ومن ثم المحافظة على الدين”.

وأشار مفرح إلى أنه قد أغلقت المساجد في التاريخ الإسلامي مرات عديدة وفي فترات مختلفة بأسباب كثيرة وذلك حفاظاً على أرواح الناس، ونوه إلى أن العلماء استندوا على مبادئ وقواعد شرعية وهى دفع المفسدة مُقدم على جلب المصلحة والضرورات تبيح المحظورات ومالا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.