الحكومة: تطبيق قرارات وإجراءات صارمة بشأن الحظر في الخرطوم غدً

الخرطوم- السوداني

أعلنت الحكومة، عن إصدار قرارات واجراءات صارمة اعتبارا من الغد لتطبيق الحظر الشامل فى ولاية الخرطوم، خاصة عبور الكباري، بجانب ايقاف حركة المواصلات العامة والمركبات الخاصة.

وقال المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، فى تصريح صحفي الصحفي عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية اليوم الأحد، إن غرفة ولاية الخرطوم اصدرت توجيهات صارمة بدأت تطبيقها من اليوم، وستطبق بصرامة اكثر من الغد تتمثل في ايقاف اي وسيلة مواصلات عامة بجانب العربات الخاصة وسحب الرخصة والسيارة وفتح بلاغات فى مواجهة السائق.

واضاف: ان الاجراءات داخل الخرطوم تهدف للمساهمة فى تقليل حركة المواطنين بين الاحياء والمدن وتقليل التجمعات والاحتكاك تفاديًا لتعرض الناس للاصابة بفايروس كورونا وقال ان فترة السماح المقصود بها الحركة داخل الاحياء ” لشراء الاحتياجات الضرورية وليس التحرك بين مدن الولاية ”

وقال المتحدث، ” إن خيار الحظر ليس خيارنا..ولكننا اضطررنا لذلك ، واخذنا العبر من تجارب الدول الاخرى مناشدا الجميع بمتابعة الاخبار العالمية لمعرفة مستويات انتشار المرض فى العالم ، لافتا الى نسبة اصابة المرض فى افريقيا اقل ولكن التقارير الدولية تشير الى ارتفاعه خلال المرحلة المقبلة نتيجة لضعف النظام الصحي فى افريقيا وان السودان ليس بمعزل عن هذا ونظامه الصحي ضعيف وغيرقادرعلى الصمود امام اصابات جديدة .

واكد ان الاجراءات التى تم اتخاذها محاولة لاغلاق البلاد لعدم دخول مصابون كثر وعدم حدوث انتشار مجتمعي كبير.

واشار فيصل الى ان اجتماع اللجنة العليا للطوارئ استعرض عددا من التقارير بشان الاوضاع فى البلاد متعلقة بتطبيق الحظر الشامل وغرفة ولاية الخرطوم مبينا ان التقرير الخاص حول الاوضاع الصحية لم يناقش اليوم نتيجة لبعض المشاكل الفنية فيما ستستمع اللجنة فى اجتماعها غدا لتقرير حول الاوضاع الصحية يشمل اليومين معا .