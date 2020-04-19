فيصل: الحكومة تعمل على معالجة القصور في الخدمات أثناء الإغلاق الشامل

الخرطوم-السوداني

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن الحكومة ستعمل على معالجة القصور الذى تم بشأن توفير الخبر والغاز والوقود خلال فترة الحظر الشامل.

وأوضح في تصريح صحفي مساء الأحد، عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ، أن عدم توفر الخبز بالكميات الكافية للمواطنين بسبب عدم توفر الدقيق نتيجة لتوقف بعض المطاحن وان الكميات التى سلمت غير كافية، تابع، “اليوم الأحد ارتفعت الكمية وسنصل الى مرحلة الحصة الكاملة للولاية غدا”.

واشار صالح الى انه سيتم مراجعة القرار الذى اتخذ بشان توفير الغاز فى الاحياء، مضيفا انه ليس هناك مشكلة فى توفره.

واعلن عن قرارات صارمة ستصدر اعتبارا من الغد بشأن ازحام العربات امام محطات الوقود لافتاً الى انه سيتم تزويد العربات التي تحمل اذونات اثناء فترة الحظر بالوقود من المحطات المخصصة لذلك، ولن يسمح للعربات الملاكي الخاصة والمواصلات بالتزود بالوقود لافتاً الى ان تلك القرارت القصد منها تقليل الحركة خلال ساعات فك الحظر.

وناشد فيصل، المواطنين حصر حركتهم داخل الأحياء كما طالب الجهات المختصة بتوصيل الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتزويد البقالات وغيرها بكل المواد التنموينية.

قال الناطق الرسمي إن الجهات المختصة تعمل على تجهيز مساعدات لبائعات الأطعمة وتوفير مبالغ مالية لهن خلال فترة الحظر.