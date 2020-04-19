الحركة الشعبية تؤيد تعيين الولاة المدنيين المؤقتين

الخرطوم- السوداني

جددت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، موقفها الثابت و الداعم لأستكمال مهمام و واجبات ثورة ديسمبر المجيدة، وتحقيق أهدافها كاملة.

وأكدت في بيان لها الأحد، ان ذلك ممثل في إنهاء حكم الفرد المستبد و سياسات عدم المساواة والأقصاء والتهميش، وبناء دولة القانون و الحرية والسلام والعدالة .

وأضافت: “نؤكد أن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها الا عبر سلطة مدنية غير عسكرية كاملة في كل مستويات الحكم ، وانطلاقا من هذا المبدأ يهمنا أن نوضح لجماهير شعبنا أننا نشيد بالخطوات التي شرعت فيها الحكومة الانتقالية برئاسة د عبد الله حمدوك، بخصوص تعيين ولاة مدنيين، ومؤسسات حكومية مدنية في ولايات السودان المختلفة”.

ونبهت إلى إن دعوة الجبهة الثورية الداعيه ألى تعطيل تعين الولاة، لا يتسق مع أهداف وروح الثورة، وقالت ان إعاقة خطوات تعين الولاة المدنيين يعتبر تعطيل لعملية التحول الديمقراطي المدني الذي بدونه لن يتحقق السلام و لا التحول الديمقراطي الذي يمكن شعبنا من السيطرة على مصيره بنفسه.

وقالت الحركة في بيانها، إن إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل يمثل واحدة من تطلُّعات الشعب السوداني، وهدف من أهداف ثورة ديسمبر.

وأضافت: ” السلام لا يتحقق بالمحاصصات و تقاسم السلطه بطريقه نخبوية بين هذا أو ذاك، وإنما بمُخاطبة جذور الأزمة التاريخية التي قادت إلى إشعال الحروب والنزاعات منذ الإستقلال ، وإيجاد الحلول الجذرية لهذه الازمات حتى لا تتكرر الحرب مرة اخري اخيرا”.