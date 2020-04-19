تجمع المهنيين السودانيين يطالب بتعيين الولاة فورًا عدا أربع ولايات

الخرطوم: السوداني

اعترض تجمع المهنيين السودانيين على أي محاصصات لتعيين الولاة، وطالب بتعيين الولاة المدنيين فورا عدا أربع ولايات وهي ( الخرطوم ، شمال دارفور ، وسط دارفور ، الولاية الشمالية) والتي ينبغي ان تخضع لمراجعة عملية الاختيار فيها فترة زمنية قصيرة، اقترح التجمع ان تكون 72 ساعة مع مراجعة الأسماء المرشحة.

ورفض التجمع الكيفية و الأسباب التي تم بها استبعاد مرشح تجمع المهنيين لولاية الخرطوم و التي تخالف معايير الترشيح و الاختيار التي تم الاتفاق عليها، واعترض التجمع غياب تمثيل النساء في قائمة الولاة حسب وثيقتي الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية.

وجاء الموقف عقب تسريبات حول صدور قرار بتعيين والي الخرطوم، وعلمت الراكوبة من مصدر مطلع، أن التجمع بصدد نشر بيان ويرفقه بمذكرة كان التجمع قدمها للمجلس المركزي للحرية والتغيير، وأبدى التجمع تحفظه على التجاوزات التي صاحبت عملية اختيار الولاة المدنيين في اجتماع المجلس المركزي ويطالب بتصحيح العملية

و أعلن عن عدم الاعتراف بعملية التصويت التي تمت في الاجتماع بسسب مخالفتها لائحة المجلس المركزي والتي تنص على ان التصويت ينبغي ان يكون على أساس الكتل، رفضا للكيفية والأسباب التي تم بها استبعاد مرشح تجمع المهنيين لولاية الخرطوم و التى تخالف معايير الترشيح و الاختيار التي تم الاتفاق عليها، مطالبا بضرورة التقيد باختيار الولاة حسب الترتيب الوارد لاسيما المرشحين في قائمة ترشيحات الولايات.