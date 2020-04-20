عاجل| السودان .. تسجيل إصابات و وفيات جديدة بفيروس كورونا

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية السودانية فجر اليوم الاثنين عن تسجيل (26) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة الي وفاة (2) من المصابين و ذلك حسب التقارير الوبائية ليوم الأحد الموافق 19 ابريل 2020.

وسجلت جميع الحالات و الوفيات الجديدة في نطاق ولاية الخرطوم.

بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الي (92) حالة، متضمنة (12) وفاة.

يتلقي المرضى الرعاية الطبية اللازمة، و قد بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء (8) حالات.

وشددت وزارة الصحة الاتحادية علي أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن أي حالات اشتباه.