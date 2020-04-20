لجنة أطباء السودان المركزية تحذر من انهيار النظام الصحي في البلاد

الخرطوم: السوداني الالكترونية

حذرت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان لها فجر اليوم الإثنين، من الانهيار الكامل للنظام الصحي في السودان، نتيجة نزف الكوادر الطبية لعدم توفر معينات العمل والحماية الشخصية اللازمة في مواجهة “كورونا”.

وقالت “اللجنة” أن خط الدفاع الأول في ظل هذه الجائحة يحتاج معينات العمل اللازمة للقيام بدوره المنوط به تجاه شعبه وأهله.

حيث أن نزف الكوادر قد بدأ بالفعل نتيجة لعدم توفير معينات العمل والحماية الشخصية اللازمة بالإضافة لغياب نظام الفرز البصري، واذا استمر الحال كما هو عليه فقد نصل للتوقف التام وانهيار النظام الصحي ككل.

وأعلنت “اللجنة” عن المستشفيات التي تعاني وتعمل بأقل من طاقتها الكاملة مع توقف بعض الأقسام عن العمل، وهي مستشفى امبدة، مستشفى جبل أولياء، مستشفى إبراهيم مالك، مستشفى بحري، المستشفى الأكاديمي، المستشفى الصيني، مستشفى الحصاحيصا، مستشفى الطوارئ مدني، مستشفى الذرة.

كما كشفت “اللجنة” عن المستشفيات التي تعمل بفُرق عمل أقل نتيجة لحجر جزء كبير من كوادرها الطبية نتيجة لحالات اشتباه أو حالات موجبة وهي: المستشفى التركي، مستشفى الدايات، مستشفى امدرمان، مستشفى الشعب.

وقالت “اللجنة” في تقريرها الميداني، أن أسباب توقف هذه المشافي، تتعدد من تعرض الكوادر لحالات موجبة وحالات اشتباه دون أدوات وقاية كافية، وغياب الكادر نتيجة لعدم توفر وسيلة النقل، بالإضافة للتوقف عن العمل لضرورة التعقيم.