مطار الخرطوم: حركة طائرات الشحن الحالية مجدولة

الخرطوم :الطيب علي

أكدت شركة مطار الخرطوم استمرار إغلاق المطار أمام حركة المسافرين حتى الثالث والعشرين من أبريل الحالى بناء على القرار الصادر من اللجنة العليا للطوارئ الصحية و سلطة الطيران المدني.

وقالت الشركة في بيان صحفي تلقته (السوداني)، إن الحركة في المطار للطائرات هي لرحلات شحن مجدولة و اضافية فقط كما انها تتبع كل اجراءات السلامة خاصة تعقيم البضائع.

ونوهت إلى ان شركات الطيران أصبحت تستخدم طائرات الركاب للاغراض الشحن الجوي بعد جائحة كورونا مشيرا إلى أنه غير مسموح لاي شركة باحضار ركاب الي مطار الخرطوم.

ولفتت الشركة إلى أن التصديق للسفارات لرحلات إجلاء الرعايا الأجانب بالسودان، ورحلات الشحن الجوي، وحالات التوقف التقني والطارئ، والمساعدات الإنسانية والإنقاذ الطبي تدخل ضمن الاستثناءات الواردة في قرار إغلاق المطارات من قِبل السلطات بالبلاد.

واشارت إلى أنه فى حال وجود أي تحديث في القرار سوف يتم نشره في حينه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمطار الخرطوم منعا للشائعات.