تفاقم أزمة الغاز والأسطوانة تسجل أرقاماً قياسية

الخرطوم :الطيب علي

تفاقمت أزمة الغاز بالعاصمة والولايات بشكل غير مسبوق في وقت تراوح فيه سعر الأسطوانة الواحدة في السوق السوداء ببعض الولايات مابين 1000إلى 1500جنيه بينما تراوح سعرها في الخرطوم ما بين 400إلى 600جنيه.

ووصف عدد من المواطنين تجربة وزارة الطاقة والتعدين الخاصة بتوزيع الغاز في الميادين بالفاشلة.

وبات اصطفاف مئات المواطنين فى الميادين للحصول على الغاز مشهداً متكرراً منذ الخميس الماضي في أعقاب تطبيق الوزارة لتجربة الميادين متزامنة مع فرض حظر التجوال في الخرطوم.

وعبر المواطن خالد عبد اللطيف عن استيائه من شح كميات غاز الطهي مشيراً إلى أنه ومنذ الخميس الماضي يحضر إلى الميادين ولا يستطيع الحصول على الغاز لافتاً إلى أن تجربة الميادين لم تتمكن من معالجة الأزمة.

وقال المواطن أحمد علي لـ(السوداني) إن الكميات التي تطرح في الميادين غير كافية وتنفد فور وصولها.

وتابع اضطرت العديد من الأسر إلى شراء جوالات الفحم لاستخدامها في الطهي بالرغم من ارتفاع أسعارها إذ يتراوح سعر جوال الفحم مابين 1600إلى 1800جنيه ببعض المناطق.

وكانت وزارة الطاقة والتعدين أعلنت عن استمرار توزيع غاز الطهي للبيع المباشر في الميادين داخل الأحياء بالعاصمة الخرطوم.

وأكد مدير عام الإمدادات حسن عبدالله أن التدفيع لغاز الطبخ بلغ الأحد ٢٨٠٠٠ أسطوانة من جملة ٤٠٠٠٠ أسطوانة تمثل الحجم المستهدف.