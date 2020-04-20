ضعف حاد في حركة التسوق

الخرطوم : عبيرجعفر

تشهد أسواق العاصمة في كل من الخرطوم وبحري وأمدرمان ضعفاً حاداً في حركة التسوق وانعدام الحركة التجارية.

وقال تاجر بسوق أمدرمان محمد آدم لـ(السوداني) إن هنالك ضعفاً حاداً في الحركة التجارية عقب تقلص ساعات التسوق، لافتاً إلى أن ضعف حركة المواصلات التي تقل المواطنين من وإلى الأسواق واكتفاءهم بشراء مستلزماتهم من السلع الضرورية ببقالات الأحياء انعكس على حركة السلع والشراء بالأسواق .

وقال رئيس الغرفة التجارية السابق حسن عيسى لـ (السوداني) اليوم الإثنين إن الحركة التجارية بالأسواق ضعيفة وهنالك تجار التزموا المنازل لتطبيق التعليمات. وتوقع حسن شح السلع تلقائياً بالأسواق بأمر هلع المواطنين مع ارتفاع الأسعار..