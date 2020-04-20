حلج 87652 جوال قطن بحلفا الجديدة

الخرطوم-السوداني

قال مدير ادارة المحالج، المهندس طه محمد بدر، إن عدد البالات المنتجة حتى اليوم بلغ 17004بآلة كما بلغت كمية البذرة المنتجة 90880 حاليا جوال بذرة.

و بلغت جملة الاقطان الواردة لمحالج حلفا الجديدة حتى الآن 87652 جوال قطن وبلغت كمية الأقطان المحلوجة 53605جوال، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية.

وأكد مدير المحالج، أن عمليات الحلج تسير بصورة منتظمة بالمحالج المختلفة، والذي يتم عبر شركة السودان للاقطان والشركة الزراعية الافريقية شركة كيو انترناشونال الهندسية وشركة معاوية البربر.

و اشار الي ان العمل جارى لتوصيل 13،000جوال قطن من الحقول، حتى نهاية الموسم الحالى الذى ينتهى فى فى الثلاثين من يونيو المقبل.