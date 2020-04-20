الدعم السريع: استهداف المنظومات العسكرية يزيد تماسكها

الخرطوم – السوداني

قالت قوات الدعم السريع، إن استهداف مكونات المنظومة العسكرية، يزيدها تماسكًا، مؤكدة على أن تعمل مع المنظومة في انسجام تام.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الدعم السريع، في بيان، وصل لـ”السوداني”، الاثنين؛ أشار إلى أنهم “يعملون في انسجام وتنسيق تام مع كافة مكونات المنظومة العسكرية، لتفويت الفرصة على دعاة الفتنة المتربصين بالوطن”.

وانتقد المتحدث ما سماها بالأصوات النشاز لبعض المغرضين، الذين يعملون على بث شائعات وأكاذيب، تتحدث عن وجود خلافات بين مكرنات المنظمومة العسكرية: الجيش، الدعم السريع، قوات الشرطة وجهاز المخابرات؛ لنسف وحدتها وتماسكها.

وأشار جمعة إلى أن هذه الأصوات شككت في قدرة القوات النظامية، وطعنت في ولاء مكوناتها للمؤسسات العسكرية وحكومة الانتقالية، مؤكدًا على الوقائع تكذب هذه الأصوات.

والأحد، تحدث رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أمام المكون السيادي وقادة القوات النظامية، عن وجود استهداف لضرب وحدة هذه القوات.