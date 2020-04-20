مصفوفة مهام الفترة الانتقالية..إنجازات وعقبات

الخرطوم: إيمان كمال الدين

أعلنت مكونات السلطة الانتقالية 12 أبريل عن إجازة مصفوفة ملزمة للأطراف الثلاثة حيثُ فصلت في اجتماعها المشترك المسؤوليات بجانب وضع مواقيت لتنفيذ مهام عاجلة في سبع محاور.

في ذات السياق حدد الاجتماع المشترك وقتها آليات مُشتركة لمتابعة تنفيذ المصفوفة ومراقبتها وتقييمها إلى جانب تنفيذ المصفوفة وضمان إنفاذ المهام العاجلة التي تعثرت من مهام المرحلة الانتقالية.

القيادي بقوى الحرية والتغيير، الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف قال في تصريح لـ(السوداني) إن المؤشر يحتوي على 13 مهمة تم انجاز 12 فيما عدا تعيين الولاة الذي تم تأجيلهُ لأسبوع مؤكدًا سير المهام بشكل جيد للغاية.

مهام متعددة

وتضنمت المصفوفة صياغة وثيقة مرجعية تفصل مهام وصلاحيات مجلسي السيادة والوزرء والتشريعي والمؤسسات التابعة لهم وفق الوثيقة الدستورية للعام 2019م، وتعيين ولاة مكلفين لحين الوصول لترتيبات مع (الثورية) في الـ18 من أبريل، تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية مشتركة لمجابهة الأزمة الحالية مع تحديد مهامها وصلاحياتها بصورة تنظم علاقاتها مع عمل الجهاز التنفيذي، عقد المؤتمر الاقتصادي، عقد مؤتمر قومي للسلام، إلى جانب العديد من المهام.

تعيين الولاة

وكان من المُقرر أن يتم تعيين الولاة في الـ18 من أبريل إلا أن اعتراض الجبهة الثورية السودانية حال دون ذلك ولم تفلح اتصالات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع الجبهة الثورية في تغيير موقفها، سوى موقفٍ جديد أمّن على موافقة مشروطة بتعيين ولاة الولايات المدنيين.

وطالبت (الثورية) اليوم في مؤتمر صحفي عُقد بجوبا بمراجعة المصفوفة في اجتماع رباعي تشترك فيه الجبهة الثورية وتكوين آلية مشتركة أيضًا تضم (الثورية) لمراجعة المصفوفة.

سير العمل

وطبقًا لتعميم صحفي للآلية المشتركة فيما يتعلق بسير تنفيذ المصفوفة وعمل اللجان تم تشكيل لجنة صياغة الورقة المرجعية التي تفصل مهام وصلاحيات مجلس السيادة ومجلس الوزراء والتشريعي والمؤسسات التابعة لها، وفقاً للوثيقة الدستورية للعام ٢٠١٩ وعقدت اجتماعها الأول اليوم الاثنين 20 أبريل،أيضًا تشكيل لجنة مشتركة لتكوين المجلس التشريعي في وقته المضروب وعقدت -بحسب خالد سلك – أول اجتماعاتها اليوم الاثنين ٢٠ أبريل.

كما انعقدت أولى اجتماعات لجنة تقييم أداء السلطة الانتقالية أمس الأحد بهدف وضع تقييم موضوعي لسير عمل مؤسسات السلطة الانتقالية خلال الأشهر الماضية ورفع توصيات للجهات ذات الصلة بغرض تطوير الأداء وتجويده.

كما عقدت لجنة تكوين مفوضية الخدمة المدنية ومراجعة آليات التعيين في الوظائف الحكومية أول اجتماعاتها الخميس الماضي وستواصل أعمالها خلال هذا الأسبوع للفراغ من صياغة القانون وسن منهج كفؤ وشفاف لإصلاح الخدمة المدنية.

في ذات السياق انعقد الأربعاء الماضي اجتماع للمجلس الأعلى للسلام وقف خلاله على استئناف التفاوض مع الجبهة الثورية نهار اليوم الأحد عبر تقنية الفيديو كونفرنس وعلى كيفية اجتياز العقبات التفاوضية المتبقية في أسرع وقت، كما كلف المجلس مجموعة لتجهيز مقترحات تكسر الجمود في التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – قيادة الحلو.

وقد استؤنفت المفاوضات أمس الأحد المفاوضات بين الحكومة الانتقالية ومسار المنطقتين.

لجنة الطوارئ

أدت لجنة الطوارئ الاقتصادية القسم يوم السبت وانخرطت في سلسلة اجتماعات لمتابعة تنفيذ عدد من الإجراءات وشرعت اللجنة في تكوين صندوق قومي للاكتتاب ومحفظة استثمارية بغرض خلق حالة من الاستقرار الاقتصادي، وبدأت لجنة ولاية المالية على المال العام عملها لوقف كل عمليات التجنيب وتعظيم الإيرادات ومراجعة ملفات الشركات الأمنية والنظامية وصولاً لتوفيق أوضاعها.

على صعيدٍ متصل يعقد اجتماع لمجلسي السيادة والوزراء غدًا بغرض سن عدد من التشريعات والقوانين التي تأجل إقرارها خلال الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بوزارة الخارجية فقد فرغت من تجهيز مشروع استراتيجية السياسة الخارجية للسودان بما يحقق أهداف المرحلة الانتقالية وستعرض على مجلس الوزراء تمهيداً للتوافق عليها بواسطة الأطراف الثلاث.

