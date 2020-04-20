حمدوك يبدي أسفه لعدم زيارة مشروع الجزيرة

الخرطوم :سوسن محجوب

أشاد رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك بمزارعي مشروع الجزيرة وإدارة المشروع والعاملين به لجهودهم في إنجاح موسم زراعة القمح وكشف عن خطوات لتذليل عقبات تأخر بعض المزارعين في تسليم محصول القمح للبنك الزراعي.

وأوضح المستشار الاعلامي بمكتب رئيس الوزراء؛ فائز الشيخ إطلاعه لرئيس الوزراء على سير عمليات حصاد القمح بمشروع الجزيرة والنجاح الكبير لإنتاج القمح هذا العام، وأكد في تصريح صحفي قدمه اليوم أن نسبة المساحات المزروعة من القمح بمشروع الجزيرة ارتفعت إلى ٨٠% للموسم الشتوي.

وأشار السليك إلى أن رئيس مجلس الوزراء أعرب عن أسفه لعدم تمكنه من زيارة مشروع الجزيرة بسبب الأوضاع الصحية وإجراءات جائحة كورونا بالبلاد، مبيناً أن الحكومة قررت اتخاذ تدابير مناسبة لتسليم ما تم إنتاجه من القمح حيث تبدأ غداً لجنة طوارئ تابعة للبنك الزراعي في وضع اللمسات النهائية لاستلام الكميات المنتجة هذا الموسم والالتزام بدفع مبلغ ٣٥٠٠ جنيه للجوال وتقليل مصاريف النقل وصرف المستحقات المالية للمزارعين فوراً.

يذكر أن المستشار الإعلامي بمكتب رئيس مجلس الوزراء قام بزيارة لمشروع الجزيرة برفقة عدد من الإعلاميين يومي الخميس والجمعة الماضيين شملت قسمي المسلمية وودحبوبة.