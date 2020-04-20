وزارة الطاقة نستلف 5الآف برميل يوميا من الشركات لتشغيل المصفاة

الخرطوم :ابتهاج متوكل

قال وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان حامد،

لـ(السوداني)، إن حجم الإنتاج اليومي للسودان من النفط يتراوح مابين 63 الى 64 الف برميل يوميا، وهذ الانتاج ليس خالصا للسودان، وانما الصين لديها نصيب منه.

واضاف: يدخل مصفاة الخرطوم يوميا 77 الف برميل يوميا من اجل تشغليها بالحد الأدنى ، ما يضطر الوزارة الى “استلاف” نفط من الصينيين بنحو 5 الآف برميل يوميا، واخذ 14 الف برميل من دولة جنوب السودان لتشغيل المصفاة بالحد الأدنى، مؤكدا بانه في حالة توفر نفط بحجم 95 الف برميل يوميا، الحد الأقصى لتشغيل المصفأة، لن يكفي احتياجات البلاد كافة، ولكن يغطي نسبة كبيرة من البنزين، بينما تظل الحاجة لاستيراد جازولين وفيرنست وغاز الطبخ.