المركزي يوقف التعامل المباشر مع الجمهور بفروع المصارف العاملة بولاية الخرطوم

الخرطوم: عبير جعفر

تمشياً مع موجهات الدولة الرامية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، وعلى ضوء تزايد وتيرة انتشار العدوى، وبهدف ضمان سلامة الجمهور و العاملين بالجهاز المصرفي .

اعلن بنك السودان المركزي إيقاف التعامل المباشر مع الجمهور بجميع فروع المصارف العاملة بولاية الخرطوم والولايات الأخرى التي يطبق فيها حظر التجوال الشامل، وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٠م وستستمر المصارف في صيانة وتغذية الصرافات الآلية واجراء تسويات الدفع الالكتروني وإلى حين إشعار آخر. وعلى مديري المصارف تحديد الحد الأدنى من العاملين الذين يسيرون العمل مع أخذ احتياطات السلامة والوقاية الصحية

وسيستمر بنك السودان المركزي في مراقبة الوضع الصحي واصدار أي تعليمات وتوجيهات في حينها.