الجبهة الثورية: الأوضاع بالبلاد لا تتحمل الصراعات

الخرطوم- السوداني

قالت الجبهة الثورية السودانية إن الأوضاع بالبلاد لا تتحمل الصراعات، داعية الى تعاون الجميع – عسكريين ومدنيين – لوضع حد للأزمات بالدولة .

وقال نائب الامين العام للجبهة الثورية السودانية ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية شمال في مؤتمر صحفي للجبهة الثورية بجوبا الأثنين، إن الجبهة الثورية ظلت في حالة إنعقاد دائم لبحث سبل معالجة قضايا البلاد المختلفة، مشيراً الى انه لأول مرة يتم الربط بين وقف الحرب والديمقراطية .

ولفت عرمان الى تحفظات الجبهة الثورية على مصفوفة تنفيذ أهداف الثورة التي توصل اليها مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير مشيرًا الى أن المصفوفة تحتاج الى مراجعة .

وأكد عرمان أن الجبهة الثورية مع مدنية الدولة، وأضاف قائلا “حاربنا من أجل ذلك وقدمنا شهداء قدموا ارواحهم من أجل اقتلاع النظام” مؤكدًا بأنهم لم يتماهوا مع النظام السابق .