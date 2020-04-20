إصابة أحد أفراد ”المارينز“ في السفارة الأمريكية بالخرطوم بفيروس كورونا

الخرطوم- السوداني

أكدت وزارة الصحة الاتحادية امس الأحد، إصابة أحد موظفي السفارة الأمريكية بالخرطوم بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي لم تعلن فيه السفارة الأمريكية عن الحالة و تم إجلاء المريض خارج السودان.

وأبلغت مصادر بالسفارة الأمريكية أن أحد الموظفين ويعمل ضمن طاقم الحراسة “المارينز” أصيب بفيروس كورونا و يسكن منطقة قاردن سيتي بالخرطوم، في سكن السفارة الذي يعرف بالفلل الرئاسية.

وقال الناطق باسم السفارة بالخرطوم كيث هوقس، لـصحيفة (التغيير) “نحن على علم بتقارير عن حالة يشتبه في أنها (كوفيد-19) تتعلق بموظف في سفارة الخرطوم”.

وامتنع كيث عن كشف معلومات إضافية عن المصاب ولا عن المكان الذي تم ترحيله إليه لأسباب تتعلق بالخصوصية على حد قوله.

إلا أن وزارة الصحة أكدت بأنهم أبلغوا السفارة بأن نتيجة فحص عينة المريض إيجابية وأنه مصاب بفيروس كورونا.

وقال مدير الوبائيات بالوزارة د. بابكر المقبول”كانت نتيجة الأمريكي الموظف بالسفارة إيجابية وهو مصاب بالفيروس وعلمنا أنه تم ترحيله خارج السودان للعلاج”.

وأكد المقبول بحسب ما نقلته وكالة السودان للأنباء، أن المريض لم يخالط مصاب بالمرض ولم يأتي من الخارج في الفترة الأخيرة.

وقال مصدر من السفارة أن المريض تم إجلاءه بطائرة خاصة.

وقال مدير إدارة الوبائيات أن وزارة الصحة بولاية الخرطوم تواصلت مع الذين خالطوا المريض وهم تحت المراقبة.