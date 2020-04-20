الشفيع خضر: تحول الخطر على الثورة من الكمون للهجوم

الخرطوم- السوداني

أطلق المستشار السابق لرئيس الوزراء، د.الشفيع خضر، تحذيرا من تحول الخطر القائم على ثورة ديسمبر من مرحلة الكمون إلى مرحلة الهجوم.

و قال إن الثورة تواجه هذا الخطر بحقيقتين، إحداهما محزنة، والثانية مفرحة. وذكر الشفيع على متن مقال صحفي، “الحقيقة المحزنة، ما نشهده من تراشق وخلاف بين مختلف مكونات قوى الثورة، المدنية منها والمسلحة، والتي وصلت حد التشكيك والتخوين”.

وأضاف: “لم يكبحها أو يمنعها الوضع المعقد لمسار الثورة والذي يتطلب تكاتف وتوحد الجميع أكثر من أي وقت آخر، ولم تعيدها إلى رشدها نداءات أرواح الشهداء أن نحافظ على ما نصرته وروته بدماءها وأرواحها”.

وقال الشفيع، إن الخائن الحقيقي هو من لا يأبه لهذا الوضع المعقد لمسار الثورة، ولا للمنعطف الخطير الذي تمر به البلاد، ويصم أذنيه عن نداءات الشهداء، وهو لا يدري، أو يدري ولا يهتم، أنه بهذا المسلك يفتح أوسع الأبواب لأعداء الثورة.