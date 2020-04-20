تعليق الصلوات والتراويح والاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان

مكة: السوداني

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، عن تعليق الصلوات الخمس والتراويح وسفر الإفطار والاعتكاف في شهر رمضان المبارك للحفاظ على صحة المصلين والزائرين وفق أحدث المعطيات حتى هذه اللحظة.

ونوه إلى استمرار الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين الشريفين بحضور موظفي الرئاسة وعمال التعقيم فقط خلال شهر رمضان المبارك، واختصار صلاة التراويح إلى 10ركعات، لافتا إلى أن دعاء القنوات سيكون مختصرا مركزا على الابتهال إلى الله لإنهاء الوباء.

وأشار إلى أن الرئاسة وضعت العديد من الخطط للتعامل مع جائحة كورونا بحسب تطوراتها، تتمحور في الاحتراز والتحوط والتعقيم، وتتركز على التعقيم على مدار الساعة، بالإضافة إلى تفعيل الكاميرات الحرارية في الحرمين الشريفين والتي تصل إلى 10 كاميرات.

وأكد أن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتابعان أوضاع الحرمين الشريفين أولا بأولا للحفاظ عليهما وتعقيمهما.