وفاة زوجة طبيب سوداني بـ بريطانيا بفيروس “كورونا”

الخرطوم: ابومهند العيسابي

توفيت اليوم الاثنين بمدينة مانشستر البريطانية زوجة الطبيب السوداني “احمد عبد الله داؤود” متأثرة باصابتها بفيروس “كورونا”.

وجاء في نعي الجالية السودانية: تعزي الجالية السودانية بمدينة مانشستر الاخ . د. احمد عبد الله داؤود في وفاة زوجته، الفقيدة “سمية محمد احمد سليمان”، وابنه عصام محمد احمد سليمان بمانشستر والعزاء موصول الي أسرة الفقيدة بـ”برمينغهام”.

، تقبل الله الفقيده بواسع رحمته و أسكنها فسيح جناته مع الصديقين و الشهداء و حسن أولئك رفيقا ، و نسأل الله أن يلهم أهلها الصبر و السلوان و حسن العزاء.

وتوفي في الأيام الماضية طبيبين سودانيين في خط الدفاع الاول في مواجهة كورونا بالمشافي البريطانية نتيجة إصابتهما بكورونا.

هذا ويعمل أكثر من 3 آلالاف طبيب سوداني في مستشفيات بريطانيا وأيرلندا، وهم سادس أكبر عدد للأطباء الأجانب بالبلاد.