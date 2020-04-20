وفاة ثالث طبيب سوداني بالخارج مستبسلاً في الخطوط الأمامية مواجهاً لـ”كورونا”

الخرطوم: ابومهند العيسابي

توفي اليوم الإثنين الطبيب السوداني” مهند الضاوي نوار” نائب جراحة القلب والصدر بمستشفي رويال فيكتوريا ببلفاست بايرلندا، متأثراً باصابته بفيروس “كورونا”، ليكون ثالث طبيب سوداني يغادر الحياة بالخارج مستبسلا في الخطوط الأمامية في مواجهة (كوفيد_19).

وجاء في نعي نقابة الأطباء السودانيين: بقلوب مِلؤُها الحزن والأسي تنعي نقابة الاطباء السودانيين بايرلندا SDI الدكتور مهند الضاوي نوار نائب جراحة القلب والصدر بمستشفي رويال فيكتوريا ببلفاست والذي وافته المنية صباح اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا.

نسأل الله ان يتقبله مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وان يلهم والده دكتور الضاوي نوار بالمملكة العربية السعودية ووالدته وبقية الأسرة الكريمة الصبر وحسن العزاء. وانا لله وانا اليه راجعون.

وينضم “الضاوي” إلى زميليه الطبيبين أمجد الحوراني وعادل الطيار، البريطانيان من أصول سودانية، أول الأطباء الذين يموتون بسبب فيروس كورونا في بريطانيا. قد لا يعرفون بعضهم البعض، وربما لم يلتقوا أبدا، ولكن في الموت كان بينهم تطابقا غريبا.