تدابير لاغلاق سوق الأبيض الكبير

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

أكد عصام محمد محمد صالح المدير التنفيذي لمحلية شيكان اهتمام المحلية بالمجال الصحي من أجل التصدي لجائحة كورونا، مشددا على ضرورة أخذ كافة الترتيبات والتدابير المختلفة لعملية إغلاق السوق الكبير مع تفعيل الأسواق الفرعية في إطار الإجراءات الصحية والاحترازية ومنع الازدحام .

كما أمن على إغلاق المعابر والمداخل المختلفة التي تربط محلية شيكان بالمدن والمحليات الأخرى وضبط حركة المرور المركبات. وأشاد المدير التنفيذي بالعاملين في المجال الصحي والمبادرات المختلفة لدورهم في زيادة التوعية الصحية وتعزير الجانب الصحي لدى مواطني محلية شيكان والتفاعل من قبل المواطنين تجاه الموجهات الصحية ، مجددا سعي المحلية الجاد في تقديم خدمات جيدة ومتميزة لجميع المواطنين.

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